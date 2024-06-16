«الغزل والنسيج»: 3 مراكز لخدمة مليون عامل بالقطاع

يُعد قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية التى تُسهم بدور بارز فى الاقتصاد القومى المصرى، نظراً لما تتمتع به من ميزة نسبية كبيرة، كما تحظى تلك الصناعة باهتمام بالغ من الجهات المعنية الحريصة على تأهيل العنصر البشرى من خلال تدريب العاملين، بما يسهم فى إنتاج عالى المستوى، وبالتالى يؤثر إيجابياً على الاقتصاد القومى، وهو ما عملت عليه النقابة العامة للعاملين فى الغزل والنسيج، من خلال تدريب العاملين فى هذا القطاع داخل 3 مراكز للتدريب الخاصة بالنقابة والمقامة بالإسكندرية والقاهرة و«جمصة»، حيث يتم تدريب العاملين بالقطاع فى تلك المراكز حسب البعد الجغرافى.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة، لـ«الوطن»، إن قطاع الغزل والنسيج يضم ما يقارب المليون عامل، والنقابة تضم 300 ألف عضو رسمى، لكنها تسعى لتدريب جميع العمالة فى الغزل والنسيج، من المنضمين للنقابة أو غير ذلك، حيث استهدفت النقابة العامة على مدار السنوات الماضية استراتيجية تدريب هدفها الأساسى بناء عامل عصرى يمتلك من الوعى المهنى ما يكفى لتحقيق نهضة فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الدورة الأخيرة التى نظمتها النقابة تضمنت تدريب 10 آلاف عامل.

وحسب «إبراهيم»، فالنقابة تؤمن بأهمية التدريب والتثقيف وتخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية، بالإضافة إلى تطوير المهارات النقابية فى الحقوق والواجبات، مضيفاً أن النقابة العامة منذ بداية العام الجارى أطلقت على هذا العام عام الحوار والنقاش، وبلا خطوط حمراء، مع القيادات النقابية، وذلك للعمل على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالنقابة التى بدورها تخدم هدف بناء عامل عصرى يمتلك من الوعى ما يكفى تجاه استقرار وطنه والمعرفة بحقوقه وواجباته.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين فى الغزل والنسيج الحرص على تنظيم الورش والندوات المتنوعة للعاملين فى مختلف قطاعات الغزل والنسيج فى المحافظات، وذلك بهدف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى تكفلها القوانين العمالية والبيئة التشريعية النقابية، مؤكداً تنظيم الورش والندوات المتنوعة للعاملين فى مختلف قطاعات الغزل والنسيج بالمحافظات؛ بهدف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى تكفلها القوانين العمالية والبيئة التشريعية النقابية.