«النقل البري»: أكاديمية صناعية لتدريب ألف طالب سنويا

إيماناً بأهمية التدريب والتعليم وتصدير عمالة على أعلى مستوى تناسب متطلبات سوق العمل، تقدم النقابة العامة للعاملين فى النقل البرى العديد من الخدمات للعمال بمختلف قطاعات النقل البرى، وذلك لتخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهارة، وبالتالى زيادة الإنتاج بكفاءة عالية، كما أنها تسعى لتوسيع رقعة العمل فى مختلف المحافظات حتى يستفيد أكبر قدر من العمال.

وقال أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة، إن قطاع النقل البرى يعد من أهم القطاعات فى عَجَلة التنمية، إذ يضم عدداً كبيراً جداً من العمال على مستوى المحافظات، وله 150 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات عمالية لأعضائها من عمال النقل البرى.

وتعتبر الأكاديمية الصناعية لعمال النقل البرى باكورة مجهودات النقابة فيما يخص التعليم والتدريب، حيث يتم تخريج ما يزيد على ألف طالب سنوياً، وحسب النقيب العام، فالأكاديمية تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال نفس العام، وبشرط ألا يزيد عمر الطالب على 16 سنة فى أول سبتمبر عند التقديم، وأن يجتاز المتقدم عدة اختبارات، بينها الإملاء، واللياقة البدنية، واللياقة المهنية، والأولوية فى القبول بالأكاديمية للحاصلين على المجموع الأعلى بعد اجتياز جميع الاختبارات بنجاح، وتكون الدراسة بنظام الحضور اليومى.

وأضاف: «النقابة تسعى لإنشاء عدد من الأكاديميات الصناعية الحديثة على مستوى جميع المحافظات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، حيث تؤهل الطالب بعد حصوله على دبلوم صناعى للالتحاق بإحدى الكليات المتخصصة طبقاً للمجموع الذى سيحصل عليه.

وأشار «الدوكار» إلى أن الأكاديمية تضم عدة أقسام، بينها الحاسب الآلى، التبريد والتكييف، صيانة السيارات، لحام معادن، برادة خراطة، ألوميتال، وآلات مكتبية، لأن تنوع الأقسام يفيد الطالب أو العامل بشكل كبير، وذلك لأنه يتيح أمامه اختيارات متنوعة، والقدرة على تجربة أكثر من قطاع، وبالتالى عند التخرج يعمل فى المجال الذى يحبه.

ويستطيع أن يقدم أفضل إنتاج فيه، وهذا ما نسعى إليه بالفعل، مؤكداً أن شهادة الأكاديمية الصناعية الحديثة تعادل دبلوم المدارس الصناعية، والهدف منها هو تخريج عمالة على مستوى عالٍ، مدربة جيداً، مشيراً إلى أن النقابة تستهدف من خلال التعليم الجيد تأهيل الشباب العمال للعمل بالشركات والمصانع.