شركات السياحة تبدأ تحصيل باقي قيمة برنامج الحج البري بعد إضافة النقل

بدأت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري وعددها نحو 258 شركة سياحة في مخاطبة حجاج المستوى البري وعددهم نحو 6 آلاف مواطن، وذلك لمطالبتهم بدفع قيمة تكاليف النقل التي تشمل قيمة تذكرة الأتوبيس الناقل للحجاج وقيمة تذكرة العبارة والتي حددتها اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة بــ35 ألف جنيه للحاج الواحد.

قيمة تكاليف النقل

وقال رجب الطيار، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري حصلت خلال الأسابيع الماضية قيمة البرامج دون قيمة تكاليف النقل والتي لم يكن قد تم تحديدها، لافتا إلى أن أسعار البرامج التي اعلنتها وزارة السياحة والآثار نوفمبر الماضي لم تشمل قيمة النقل.

أسعار برامج الحج البري

وأضاف لـ«الوطن» أن الأسعار النهائية لبرامج الحج البري بعد إضافة قيمة تكاليف النقل باتت كالتالي:

- برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1750 مترا بـ260 ألف جنيه.

- برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم، والذي يبعد عن الحرم المكي من 250 إلى 750 مترا مربعا بـ226 ألف جنيه.

- برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم، والذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكي 250 مترا مربعا بـ230 ألف جنيه.