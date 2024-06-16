وفاة حاج من سوهاج أثناء الوقوف بجبل عرفات.. «طول عمره بيتمناها»

توفي الحاج محمود الخطيب، من محافظة سوهاج، خلال تأدية مناسك الحج، على جبل عرفات، تاركًا ورائه دعوات لا تنقطع من أسرته ومحبيه بالرحمة والمغفرة، وأنه حقق أمنية حياته وهي دعاؤه المستمر بحسن الخاتمة في الأراضي المقدسة، بحسب ما أعلن ابنه في نعيه لوالده بكلمات مؤثرة.

كلمات مؤثرة من نجل الشيخ محمود

«الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.. الحمد لله حمد الشاكرين هنيالك طلبتها ونولتها يا نور عيني علي عرفات» هكذا أعلن «علي الخطيب» عن خبر وفاة والده الحاج محمود على جبل عرفات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرًا إلى أن الوفاة وسط الأراضي المقدسة، كانت أمنية والده دائمًا.

على الرغم من حالة الحزن الشديدة التي سيطرت على محبي الشيخ محمود لفراقه، إلا أنهم تمنوا أن يكون ختامهم مثله، وخاصة نجله «علي»: «في يوم عرفات اختصك الله سبحانه وتعالى ليكون هذا هوه ختامك على جبل عرفات.. ما هذه العظمة يا أبي إنا لله وإنا إليه راجعون»، وانهالت التعليقات بالدعاء للأسرة بالصبر وللحاج بالرحمة والمغفرة.

حزن الجميع على وفاة الحاج محمود

وتمنى محبو الشيخ محمود وشهرته «عبده»، له الرحمة والمغفرة، في هذه الأيام المباركة، ورحيله في مكان مبارك؛ فكتب أحدهم: «الله يرحمه مات في أيام مباركة هنيئًا له واكتبهالنا يا الله»، «الله يرحمه ويصبر أسرته.. هنياله»، وكتب آخر: «الله يرحمه».