أول مولود على جبل عرفات في 2024.. وهذه جنسية الأم (صور)

شهد جبل عرفات أول حالة ولادة خلال موسم الحج هذا العام، حيث انجبت أم باكستانية طفلا بعد صعودها جبل عرفات خلال أداء مناسك الحج، وجرى استقبال الحالة في مستشفى جبل الرحمة، وفقًا لجريدة «الإخبارية السعودية».

أول مولود على جبل عرفات

- جرى تسجيل الولادة لسيدة باكستانية تبلغ من العمر 34 عامًا.

- أطلق عليه أهله اسم أياد.

- ولد في الأسبوع الـ37 من الحمل.

وصل وزن الطفل إلى 3 كيلو و40 جرامًا.

-ولد في مستشفى جبل الرحمة.

وأفاد الطبيب المسؤول عن حالة أول مولود على جبل عرفات، بأنه ولا يعاني من أي مشكلات صحية، والأم بصحة جيدة، وهذه هي الولادة الثالثة لها.

أول مولود في الحج

كانت حاجة نيجيرية وضعت في العقد الثالث من العمر أيضًا طفلاً في مستشفى «الولادة والأطفال» في مكة المكرمة، فيما تمت الولادة الطبيعية بنجاح، وتتمتع الأم والطفل بصحة جيدة.

وأطلقت الأسرة على الطفل اسم «محمد»، وقد عبرت الحاجة النيجيرية عن شكرها لفريق الرعاية الطبية، على العناية الفائقة التي تلقتها هي وطفلها.