إعلام إسرائيلي: «الجنائية الدولية» قد تحسم قرارها بشأن اعتقال نتنياهو خلال 10 أيام

زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، أنَّ الجيش غير مستعد لاستمرار الحرب في غزة.

ووفقاً لنبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، أشار إلى أنَّ المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بشأن أوامر اعتقال «نتنياهو» و«جالانت» خلال 10 أيام.

وفي سياق متصل، زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن رئيس حزب العمل يائير جولان، أنَّه صرح: «إسرائيل لا تستطيع اليوم فتح حرب في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان».

كما أكدت على تصديق الكابينيت الأمني والسياسي الليلة، على شرعنة 4 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وذلك بطلب من وزير مالية الاحتلال، سموتريتش.

وعرضت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ضمن ما زعمت من أنباء، أنَّ مسؤول إسرائيلي أكد في رسالة لحماس عبر الوسطاء أن الحرب ستنتهي فقط بالاتفاق.

كما أوضحت أنَّ هناك غضب في أوساط الطائفة «الدرزية» لعدم حضور ممثل عن الحكومة الإسرائيلية جنازة النقيب الذي قتل في ناقلة الجند برفح الفلسطينية.

وأفادت بأن تحقيق أولي للجيش الغسرائيلي كشف أنَّ منظومة صد الصواريخ المضادة للدروع لم تعمل في أثناء استهداف المدرعة برفح الفلسطينية أمس.