رواد السوشيال ميديا يبحثون عن «عم حسن» بائع غزل البنات.. «طاقة القدر فتحت له»

بدأ رواد منصات التواصل الاجتماعي البحث عن بائع حلوى غزل بنات، بعد انتشار مقطع مؤثر له يوثق لحظات تساقط بضاعته فجأة على الأرض، بينما يحول العصا التي كان يعلق أكياس الحلوى عليها إلى عكاز يساعده في السير.

عم حسن يخطف قلوب رواد مواقع التواصل

أظهر الفيديو الرجل المسن يتوكأ على عصاه، وعلى وجهه تبدو علامات خبية أمل كبيرة، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نسج عبارة «ربنا يهون الأيام عليك» على المقطع وإعادة مشاركته.

كان بائع الحلوى الذي تعرف عليه بعض رواد مواقع التواصل وقالوا إنه يدعى «عم حسن»، فقد الشغف بعدما لم يقبل أحد على شراء بضاعته، ففضل التخلص منها بدلا من العودة بها إلى البيت مرة أخرى، وهو ما بدا من خلال الفيديو المتداول.

حاز مشهد «عم حسن» على تعاطف الملايين على السوشيال ميديا، وسط محاولات للوصول إليه لمساعدته وجبر خاطره، ومحو آثار الحزن الذي كان يكسو وجهه.

أحمد عاشور، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يروي لـ«الوطن» أنه تأثر فور رؤية الفيديو، مما دفعه لنشره عبر صفحته، في محاولة للعثور عليه ومساعدته.

رحلة البحث عن بائع غزل البنات

بعد نشر «أحمد» للمقطع على صفحته، بدأت محاولات مستخدمي مواقع التواصل في البحث عن بائع غزل البنات، وطلب المتابعون عنوانه، فيما توصلت إحدى الصفحات على «فيسبوك» إلى مكان «عم حسن» والمدينة التي يقطن بها.

أحد مسؤولي الصفحة قال لـ«الوطن»: «حد من المتابعين بتوعنا بعتلنا الفيديو، وكل اللي نعرفه عنه أنه اسمه عم حسن، ومن مركز دار السلام في سوهاج».