استشاري تغذية ومناعة تكشف عن النظام الغذائي الأمثل في عيد الأضحى

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية والمناعة، عن أماكن مخصصة لذبح الأضاحي في العيد، من بينها الجمعيات، موضحة أن هذه الأماكن تعمل بشكل ممتاز في ذبح الأضحية وتقطيعها، حسب رغبة كل شخص، وتوزعها على الفقراء والأكثر احتياجا، بدلا من الذبح في الشوارع والمنازل قائلة: «بلاش نبهدل أماكننا في ذبح الأضحية».

نصائح خلال فترة عيد الأضحى المبارك

ووجهت استشاري التغذية والمناعة خلال لقائها عبر قناة «إكسترا نيوز»، عدة نصائح خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من بينها التقليل من اللحوم، والابتعاد عن كثرة التناول بالإفراض: «ممكن تنتاول قطع صغيرة للكبد، ونكثر من الخضروات».

يجب التقليل من الدهون

وتابعت: «يجب التقليل من الدهون، وعند عمل الفتة في المنزل، نعمل على تحمير العيش في الفرن، ولا نضع عليه سمنة أو زيوت».