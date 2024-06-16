رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين

كتب:

منى صلاح
11:38 م | الأحد 16 يونيو 2024
بايدن- ارشيفية

بايدن- ارشيفية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنَّ اقتراح وقف إطلاق النار عبر ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل إلى «حماس»، يعد أفضل طريقة لإنهاء الحرب.

وتابع «بايدن»، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل: «نعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين، ونعمل على ذلك».

وأكد الرئيس الأمريكي: «نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة، وتحرير جميع المحتجزين، وتقديم المساعدات الإنسانية».

اقرأ المزيد:

بعد إدانة هانتر نجل الرئيس الأمريكي رسميا.. بايدن: «فخور به»

الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان جهود وقف الحرب في غزة

تفاصيل محاكمة نجل الرئيس الأمريكي اليوم.. 3 اتهامات لهانتر بايدن

الرئيس الأمريكي يكشف سبب رغبة نتنياهو في إطالة أمد الحرب في غزة
بقلم منى صلاح