بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنَّ اقتراح وقف إطلاق النار عبر ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل إلى «حماس»، يعد أفضل طريقة لإنهاء الحرب.

وتابع «بايدن»، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل: «نعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين، ونعمل على ذلك».

وأكد الرئيس الأمريكي: «نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة، وتحرير جميع المحتجزين، وتقديم المساعدات الإنسانية».