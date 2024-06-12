بعد إدانة هانتر نجل الرئيس الأمريكي رسميا.. بايدن: «فخور به»

أعلن الرئيس جو بايدن قبوله نتائج مداولات هيئة المحلفين في قضية نجله هانتر، مؤكدا «على ضرورة إظهار الاحترام للنظام القضائي في بلادنا»، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

بايدن يعلن دعم ابنه هانتر

قال بايدن: «أؤيد نتائج مداولات هيئة المحلفين، كما أعلنت سابقًا الأسبوع الماضي»، وأضاف قائلاً: «أنا أدعم ابني، وأشعر بالفخر بالرجل الذي أصبح عليه اليوم».

اتهامات هانتر بايدن

ووجهت هيئة المحلفين اتهامات لهانتر بايدن بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية، قبل أن يتغلب على إدمان المخدرات، تأتي هذه الاتهامات في إطار أول محاكمة جنائية في التاريخ تستهدف نجل رئيس أمريكي في منصبه.

نجل الرئيس، الذي يبلغ من العمر 54 عامًا، تمت إدانته بجميع التهم الفيدرالية الثلاث الموجهة له.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن هانتر بايدن قد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار عند صدور الحكم، على الرغم من أنه من المحتمل أن يحصل على عقوبة أقل بكثير من الحد الأقصى نظرًا لكونه مجرمًا لأول مرة.

واعترف هانتر بايدن، بأنه تخلص من إدمان المخدرات عام 2019، ومع ذلك، في استمارة لشراء سلاح ناري في عام 2018، أكد أنه ليس مدمنًا على المخدرات، ما يتعارض مع الاتهام الموجه من الادعاء والذي اعتبره كذبًا يعاقب عليه القانون الأمريكي.