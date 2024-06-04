تفاصيل محاكمة نجل الرئيس الأمريكي اليوم.. 3 اتهامات لهانتر بايدن

بدأت المحاكمة الجنائية المنتظرة لنجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن بتهم تتعلق بحيازة أسلحة اليوم الثلاثاء بمحكمة ويلمنجتون بحديث لمحامي هيئة المحلفين أن نجل الرئيس الأمريكي يحاكم بتهمة الكذب على استمارة ملأها لشراء سلاح، ولا أحد فوق القانون.

ويواجه هانتر بايدن اتهامات جنائية فيدرالية خطيرة، جعلته أول ابن لرئيس أمريكي حالي يمثل أمام القضاء بتهم جنائية كبيرة، في وقت، يستعد الرئيس الأمريكي لإعادة انتخابه في شهر نوفمبر المقبل، إذ تهدد مستقبل «بايدن» السياسي وتثير تفاصيل صادمة بشأن إدمان «هانتر» للمخدرات وسلوكة المضطرب.

استغلال النفوذ والفساد

ولسنوات، خضع هانتر بايدن للتدقيق بسبب صلاته بالمشاريع التجارية الأوكرانية والصينية والرومانية المثيرة للجدل، واتهمه الجمهوريون في الكونجرس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستغلال النفوذ والفساد، بحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

«هانتر» يدافع عن نفسه

ودافع «هانتر» عن نفسه في المحاكمة اليوم قائلًا إنه غير مذنب في التهم الجنائية الثلاث الموجهة إليه التي تتعلق بالأسلحة النارية، وقال آبي لويل، محامي «هانتر» لهيئة المحلفين: «اشترى هانتر مسدسًا صغيرًا، ولم يتم تعبئته مطلقًا، ولم يستخدمه أبدًا،».

وقال ممثلو الادعاء إنهم قد يستدعون زوجته السابقة، كاثلين بوهلي، للشهادة، والتي اتهمت «هانتر» في إجراءات طلاقهما عام 2017 بإهدار الأموال على المخدرات والكحول.

التهم الموجهة لهانتر بايدن

والتهم الثلاث الموجهة إلى نجل جو بايدن، هي حيازة سلاح بشكل غير قانوني كمدمن للمخدرات، والكذب على استمارة فيدرالية عندما اشترى السلاح، والإدلاء بإفادة كاذبة حول المعلومات المطلوب جمعها من قبل تاجر أسلحة مرخص فيدراليًا.

محاكمة جديدة في لوس أنجلوس

لكن نجل الرئيس الأمريكي يواجه أيامًا صعبة، فحتى لو برأت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا هانتر بايدن، فلن يخرج من الأزمة بعد، فسيكون أمامه هو وفريق الدفاع محاكمة ضريبية أخرى في لوس أنجلوس، من المقرر أن تبدأ في 5 سبتمبر المقبل.