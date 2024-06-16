عبد الحليم قنديل يكشف لـ«الشاهد» تحولات الحكم في عهد مبارك

كشف عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، كيف تنبأ بمجيئ الإخوان للحكم، قبل سنوات قليلة من أحداث 25 يناير.

وقال «قنديل»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن مظاهرات يناير 1977، كانت آخر «آه» جماعية لـ الشعب المصري، والوضع الذي كان قائمًا بعد 1977، أن الناس عادوا من الجبهة بعد نصر أكتوبر، وجدوا أن الذين «هبروا داسوا فوق دماء الذين عبروا».

وأضاف الكاتب الصحفي: دخلنا في التفكيك وشفط السلطة، ومبارك عندما جاء بعد اغتيال السادات، قاد البلد على طريقة «حطها مطرح ما هي»، في العشرية الأولى والثانية، والعشرية الثالثة، ظهرت اتجاهات لتحويل الجمهورية إلى الملكية والتوريث من الأب للابن، ولم تكن فقط الرئاسة المزدوجة، وإنما الرئاسة الثلاثية «الأب والابن والأم»، بالإضافة إلى تفاصيل عديدة من الخصخصة، ووجود هامش حرية نسبية للصحافة في العشرية الأخيرة.