منسق «تمرد» بالسويس: تركت دراستي بالأزهر بسبب اشتباكات الإخوان العنيفة

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن الإخوان قاموا بعمل الكثير من الاحتجاجات أمام المبنى الذي كان يؤدي فيه امتحانات جامعة الأزهر، موضحا: «تركت جامعة الأزهر والتحقت بجامعة خاصة من أجل التخلص من اشتباكات الإخوان العنيفة».

وأضاف «السويسي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان ترغب في التسلط باستمرار، وهم يحاولون أخذ أي شيء حتى وإن لم يكن لهم الأحقية في ذلك.

الأزهر مؤسسة قوية صعب اختراقها

وتابع: «الأزهر مؤسسة قوية صعب اختراقها، وبالتالي الإخوان كانوا يرغبون في السيطرة على هذا المكان ولكن لم يحدث ذلك».

واستطرد: «الإخوان كانوا يظهرون برداء الطيبة بصورة كبيرة، حيث كانوا يستقبلون الطلاب الجدد في الجامعة ومحاولة مساعدتهم من أجل اتساع دائرتهم داخل الجامعة».

من يختلف معهم فهو كافر وملحد وعلماني

وأشار إلى، أنه بعد وصول الإخوان للحكم كانت هناك نرجسية شديدة في التعامل ومن يختلف معهم فهو كافر وملحد وعلماني، قائلًا: «الإخوان بدأوا يفرضون رأيهم داخل الجامعة بالقوة والترهيب، وطلاب جامعة الأزهر للأسف الشديد كانوا مؤهلين لاستقبال أفكار الإخوان».