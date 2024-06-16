منسق «تمرد» بالسويس: المواطنون لم يتوقعوا سرعة التخلص من حكم الإخوان

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن المواطنين لم يتوقعوا السرعة في حسم القضية والتخلص من حكم الإخوان، وبالتالي كانت هناك مفاجأة قوية في التوقيت.

المواطنون كانوا ينزلون بأطفالهم في المظاهرات

وأضاف «السويسي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن المواطنين كانوا ينزلون بأطفالهم في المظاهرات دون خوف لأنهم يعلمون جيدا أنهم في حماية الجيش للمصري.

كنا نعقد اجتماعات «تمرد» في الحزب الناصري أو حزب الوفد

وأضاف في حديثه، أن القوى السياسية في السويس كانت أسرة واحدة ومتكاتفة بصورة كبيرة، وكان الوطن هو هدفنا الأول، معبرًا: «كنا نعقد اجتماعات تمرد في الحزب الناصري أو حزب الوفد، وبالتالي كل الأطياف السياسية في السويس كانت متعاونة».

وتابع: «قبل 30 يونيو كان الإخوان يسخرون من كلامي باستمرار، وبعد 30 يونيو بدأت أتلقى تهديدات مباشرة من هذه الجماعة».