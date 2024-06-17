فوائد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.. تقلل انبعاثات الكربون

خلال الفترة الأخيرة زاد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، خاص في ظل أزمات الطاقة التي تواجه العالم؛ بسبب الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعارها، وهو ما أبرز دور التداول المباشر للطاقة الشمسية المنتجة على الأسطح لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

أصبح من الممكن خلال الفترة الأخيرة أن يتم إنتاج الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية وتناقلها وتداولها بين المنتجين والمستهلكين من خلال شبكات ذكية، حيث يتم بيع الفائض من الكهرباء لكل منتج، وهو ما أوضحه تقرير لوزارة التجارة في فيتنام لدراسة التداول المباشر للطاقة الشمسية المولدة على أسطح المباني بين السكان وبعضهم البعض.

بيع الفائض من إنتاج الكهرباء لكل منزل في فيتنام

وأوضح التقرير أن هناك العديد من الفوائد التي تعود عند استخدام الطاقة النظيفة وتداولها، خاصة لتوفير الوقود، وتقليل انبعاثات الكربون والمحافظة على الموارد الطبيعية، ما يعزز من الاستدامة البيئية، وكذلك توفير تكاليف الكهرباء مقارنة بالوقود التقليدي.

مصر تتجه للاعتماد على الطاقة الشمسية

وعلى الصعيد المحلي، تمتلك مصر العديد من المقومات التي تمكنها من الاعتماد على الطاقة الشمسية، وهو ما تقود به الدولة في الوقت الحالي، حيث تعمل على زيادة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وكذلك تعمل عدد من الجهات على تحويل أسطح المباني الخاصة بها إلى ألواح للطاقة الشمسية ومنها وزارة البترول التي تبنت هذه الفكرة في محطات الوقود التابعة لها.

وقال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة أن الطاقة الشمسية مناسبة لاستخدامها بشكل دائم في مصر، خاصة وأن الشمس تظل ساطعة طوال العام، خاصة وأن هناك البعض بالفعل بدأ بتنفيذ هذه التقنية فوق العديد من المباني.

وأضاف أنه بالاعتماد على مثل هذه التقنيات سيتم توفير العديد من الأموال وحل الكثير من الأزمات والمشكلات التي تتعلق بالوقود التقليدي والتغيرات التي تحدث عليه بسبب التأثيرات العالمية.