عبد الحليم قنديل لـ«الشاهد»: التحقت بكلية الطب تلبية لرغبة أهلي فقط

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن كل أذى سوف يتعرض له مستقبلًا لن يكون بنفس قدر القسوة التي تعرض لها في بداية حياته.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه عمل طبيبًا لمدة عام في وحدة صحية بعزبة القناة تابعة لمنطقة تسمى بـ شرقية المعصرة، وهذه المنطقة كانت مسقط رأس الشهيد الراحل عبد القادر القط، وكنت أتحرك من عزبة لأخرى ليلًا ونهارًا.

بداية المسيرة المهنية

وتابع: «الوحدة الصحية كانت عبارة عن أطلال فقط، وبالتالي كنت أعتمد على القنوات المائية الزراعية في الشرب نظرًا لفقر الخدمات في الوحدة الصحية والعزب المحيطة بها».

وأوضح: «التحقت بكلية الطب تلبية لرغبة أهلي وكنت أرغب في الذهاب لمدينة الإسكندرية للالتحاق بقسم الهندسة النووية، وذلك بعد أن حصلت على مجموع مرتفع في الثانوية العامة، ولكن كنت لا أحب على الإطلاق مهنة الطب، ورغم تفوقي الدراسي إلا أن مهنة الطب بحاجة إلى رغبة وشغف وممارسة، وهذه الصفات كنت لا أشعر بها على الإطلاق».