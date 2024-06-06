علي قنديل بعد تعرضه لحادث سير: فقدت السيطرة على السيارة ورددت «لا إله إلا الله»

أعلن الفنان علي قنديل عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضة لحادث سير وانقلاب سيارته، بسبب جزيرة وسط الطريق، وسرقة متعلقاته.

أول تعليق من علي قنديل بعد انقلاب سيارته ونجاته من الموت

وقال على قنديل لـ «الوطن»، أثناء سيري في الطريق وجدت جزيرة مفاجئة في وسط الطريق وفقدت السيطرة على السيارة وانقلبت السيارة مرة واحدة، ووقتها حاولت أن أكون هادئا، ورددت لا إله إلا الله بكثرة».

وعن إصابته بعد الحادث قال على قنديل: «أصُيبت بكدمات بسيطة وخدوش نتيجة الحادث، ولكن الأمر لم يستدعي زيارتي للمستشفي، وفي الحقيقة كان رجال الشرطة متعاونين وكل الناس لطيفة بشكل كبير».

علي قنديل ينشر صورة لسيارته المحطمة

ونشر «قنديل» صور لسيارته محطمة معلقا: «الحمد لله على كل حال، إمبارح عملت حادثة واتقلبت بالعربية، بسبب جزيرة في وسط الطريق، فضل ونعمة مفيش أي إصابات، شكراً جزيلاً لكل الشباب المحترمة اللي وقفت معايا لحد ما اتطمنوا عليَّ وشكر خاص لرجال الشرطة المهذبين اللي كانوا متعاونين ومتفهمين لأقصى درجة، بعتذر عن التواصل لأن في شخص شاف إن ده وقته يسرق شنطتي بالمحفظة وتليفون شغلي».

واختتم قنديل: «بس الحمد لله على نعمته ورحمته ورصيد ستره الكتير، وربنا يخلّيك ليا يا إسلام الشافعي، صديق عمري اللي دايماً موجود».