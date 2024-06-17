بعد 3 سنوات من توقف قلبه.. قصة لاعب عاد من الموت وسجل أهدافا مع منتخب بلاده

بينما تعالت صفارة الحكم، وبدأت أولى مباريات منتخب الدنمارك أمام فنلندا، في بطولة اليورو 2020، لامس لاعب المنتخب الدنماركي، ولاعب إنتر ميلان الإيطالي وقتها، كريستيان إريكسن، الموت، بعدما سقط مغشياً عليه في أرض الملعب، ودخل المسعفون يهرولون لإنقاذ حياته، ليدخل في دوامة أشبه بالموت قبل أن يعود بمعجزة من أزمة قلبية شديدة.

واليوم، وعقب أكثر من ثلاثة سنوات، تحديداً في بطولة يورو 2024، عاود كريستيان إريكسن، العائد من الموت، يشارك منتخبه الوطني، بل يسدد في مرمى خصمه، في نفس البطولة التي كانت ستشهد وفاته منذ سنوات.

قصة اللاعب كريستيان إريكسن العائد من الموت

وتعود القصة، لسقوط اللاعب كريستيان إريكسن، في أولى بطولات منتخبه الدنماركي ببطولة اليورو 2020، التي أقيمت في 2021، إذ سقط أمام الجماهير في وقت سير المباراة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أودت به للغيبوبة، بعدما توفي إكلينيكيا.

ففي الدقيقة 42 وبينما يمرر أحد اللاعبين الكرة للنجم «إريكسن»، سقط اللاعب مغشيًا عليه، لمدة ربع ساعة كاملة، وسط محاولات متواصلة لأجل إفاقته، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى، قبل أن يصدر الاتحاد الدنماركي بيانًا رسميًا وقتها، يؤكد فيه أنّ اللاعب استيقظ وخضع للفحوصات الطبية، وبعدها أكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أنّ حالته استقرت واستيقظ وأصبح مدركًا ويستطيع الحديث وفقًا لموقع «goal».

7 أشهر كثف فيها الأطباء كل ما يدخرون من جهد، لتكون عودة إريكسن من الموت شبه مستحيلة، إلا إنه عاد من جديد للملاعب عقب 7 اشهر، عبر بوابة برينتفورد الإنجليزي، ومن ثم انتقاله إلى مانشستر يونايتد، ولكن بعدما قام بزرع جهاز، يساعده على تنظيم ضربات القلب لمنع حدوث توقف القلب كما حدث له من قبل.

واليوم وبعد ثلاث سنوات عاد كريستيان إريكسن، اللاعب المعجزة، من جديد مع منتخبه الدنمارك، ليقود المنتخب في مباراته الأولى ببطولة اليورو أمام سلوفينيا، بل وسجل أول أهداف فريقه في البطولة لتتقدم الدنمارك بهدفٍ نظيف بعد انتهاء الشوط الأول.

لا يشعر كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم، بالخوف من السكتة القلبية التي سقط ضحيتها من قبل، ففي تصريح صحفي قبيل مواجهة سلوفينيا، رد قائلاً: «عندما قيل لي إنه سيكون في إمكاني لعب كرة القدم مجددًا، كان هدفي المشاركة في حدثٍ كبيرٍ مرَّةً أخرى، لم أنسَ ما حدث، لكن هذا لا يعيقني، لأنني أتطلَّع للمشاركة في البطولة».

ماذا حدث للاعب المعجزة؟

وكشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عما حدث مع اللاعب المعحزة، قائلاً: «إريكسن العائد للحياة بعد أن توقف قلبه في مباراة الدنمارك قبل ثلاث سنوات وخمسة أيام، ووتم زراعة جهاز صاعق كهربي ICD، النهاردة شارك بشكل أساسي وسجل الهدف الأول لمنتخبه، الناس اللي اتركب لها جهاز ICD، دي مش نهاية الحياة، كهربا القلب مرض قابل للشفاء»