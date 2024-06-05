تقارير تكشف مفاجأة عن بديل محمد صلاح في ليفربول.. لاعب إيطالي

عام واحد فقط متبقي على انتهاء عقد اللاعب محمد صلاح، مع فريقه الحالي ليفربول، ما يزيد من احتمالية رحيله عن النادي، خاصة مع عدم الاتفاق على تجديد عقد اللاعب حتى الآن، ما جعل الفريق الإنجليزي يفكر في بديل، ليخلف اللاعب المصري المحتمل رحيله خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير صحفية إنجليزية كشفت أن نادي ليفربول الإنجليزي، يسعى للتعاقد اللاعب الإيطالي فيديريكو كييزا، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك مع بداية المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي يقود الفريق بالموسم الجديد خلفا لليفربول الإنجليزي.

صحيفة ميرور البريطانية قالت إن نادي ليفربول، يريد التفاوض مع اللاعب الإيطالي، الذي تقدر قيمته بـ25 مليون جنيه استرليني، حيث إن عقده ينتهي في صيف 2025.

اللاعب الإيطالي فيدريكو كييزا كان تحدث عن مستقبله مع نادي يوفنتوس، وناقش مسألة تجديد العقد مع المسؤولين، معبرا عن رغبته في البقاء مع فريقه الحالي.

احصائيات صلاح وكييزا

احصائيات كييزا تبدو محبطة، لأنه سجل 32 هدفا في 131 مباراة، بعد المشاركة لمدة 4 سنوات منذ عام 2020، وهو رقم قليل مقارنة بأرقام محمد صلاح، الذي تصدر قائمة هدافي ليفربول في الموسم برصيد 25 هدفاً، وبفارق 7 أهداف عن داروين نونيز مهاجم الفريق، حقق الفريق الإنجليزي كأس الرابطة، واحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، وخرج من الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي على يد أتالانتا الإيطالي.

ارتباط اسم كييزا منذ 3 سنوات

كان اسم اللاعب فيدريكو كييزا، قد ارتبط بنادي ليفربول الإنجليزي في عام 2021، وقدم النادي عرضا بقيمة 86 مليون جنيه استرليني، لكن تم رفضه آنذاك، ولم تتم الصفقة التي عادت مرة أخرى.