رئيس «مكافحة المنشطات»: أي لاعب يحصل على كارت أحمر يخضع أوتوماتيكيا للاختبار

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن أي لاعب كرة قدم يحصل على كارت أحمر خلال أحداث المبارة، يخض أوتوماتيكيًا لاختبار المنشطات، موضحًا أنه يجوز لهم وللمنظمة، التشكك في سلوك بعض اللاعبين، وإخضاعهم لاختبار المنشطات، كما أنه لا يصح وغير مسموح للمنظمة الإفصاح عن اللاعبين الخاضعين للاختبار.

المنظمة لا تعلن عن إدانة أي لاعب بتعاطي المنشطات

شدد «خميس»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن المنظمة لا تعلن إدانة أي لاعب بتعاطي المنشطات إلا بعد إتمام إجراءات التقاضي كاملة، موضحًا أن أي قضية معروضة في قضايا المنشطات أمام المنظمة هناك كود دولي «الخصوصية والسرية» لا يعرف أي شخص ما يجرى داخل اللجان إلا بصدور قرار نهائي.

وأشار إلى أن اللفظ المتداول للجمهور هو المنشطات، لكن الاسم الصحيح هو «القائمة المحظورة»، موضحًا أنه في يناير من كل عام، تصدر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات هذه القائمة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك لاعب يكون عنده اختبار منشطات ولا يخضع لها، ويتم أخذ العينات في المباريات والتدريبات والملاعب، وأن يكون اللاعب مسجلا على قوائم المنظمة، ويتم أخذ العينة في أي مكان بالشارع أو المنزل، من لا يخضع لاختبارات المنشطات 3 مرات يعاقب كأنه أخذ منشطات ويتم إيقافه.