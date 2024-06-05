باريس سان جيرمان يهاجم مبابي بعد رحيله عن الفريق: «لاعب غير راقي»

سنوات طويلة من الشد والجذب بين مبابي وريال مدريد، فاللاعب معروف بتشجيعه للنادي، لكنه استمر مع باريس سان جيرمان لمدة 7 سنوات كاملة، بعد انتقاله من نادي موناكو، ولم تكل أو تمل محاولات الفريق الملكي من التعاقد مع النجم الفرنسي.

وأمس الثلاثاء، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المهاجم كليان مبابي لمدة 5 سنوات كاملة، في الصفقة الأقوى منذ عدة سنوات، والتي طالما انتظرتها جماهير الفريق الإسباني.

باريس يهاجم مبابي

وكالة فرانس برس نقلت تصريحات مسؤولي باريس سان جيرمان، بعد انتقال كليان إمبابي إلى ريال مدريد، حيث هاجموا اللاعب بطريقة كبيرة، ووصفوه بأنه «غير راقي» ويتحدث دون دليل والجميع يصدقه، مشيرين إلى عدم تدخل رئيس النادي ناصر الخليفي في أي قرار يتعلق بالفريق، وهو ما أكده المدرب لويس إنريكي المدير الفني الإسباني للفريق الفرنسي.

صراعات مبابي وباريس سان جيرمان

لا زالت صراعات مبابي وباريس سان جيرمان مستمرة، حيث كشفت صحيفة «ليكيب» عن مشكلة يعاني منها اللاعب، وهي أنه لم يستلم مرتب شهرين وهما أبريل ومايو، بالإضافة إلى رفض النادي دفع راتب شهر يونيو الأخير في عقده، ويحاول المحامون حل المشكلة التي تدور بين اللاعب والفريق.

مبابي يهاجم باريس سان جيرمان أولاً

كان كليان مبابي أدلى بتصريحات مثيرة أمس الثلاثاء، عن باريس سان جيرمان، موجها حديثه لهم بأنهم قالوا إنه لن يلعب معهم مجددا وجعلوه تعيسا، والسبب وراء مشاركته مع الفريق الموسم الماضي، هو المدرب لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس.