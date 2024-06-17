فيديو يوثق لحظة إعلان وفاة طيار خلال رحلة من القاهرة للطائف.. كلمات مؤثرة

حالة من الحزن والأسى سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يعلن خبر وفاة الطيار المصري حسن عدس قائد طائرات A320 بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، خلال طيرانه برحلة جوية من مطار القاهرة إلى الطائف.

فيديو يوثق لحظة إعلان وفاة الطيار المصري

«نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك لوفاة أخى وصديقي قائد الطائرة حسن».. بهذه الكلمات المؤثرة أعلن كابتن الطائرة الآخر وفاة صديقه على متن الطائرة، ثم قرأ آيات الله تعالى «وَما تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ»، وفقًا لمقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعرض الطيار المصري الكابتن حسن عدس

لأزمة صحية مفاجئة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة رحمه الله خلال طيرانه برحلة جوية ← من مطار القاهرة إلى مطار الطائف بطيران نسما وقام على أثرها الطيار الثاني بالهبوط إضطراريًا في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بسلام

إنالله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/PAUigP1WnL — عبدالله بن محمد النمر( أبوعلاء) (@Abdullahmuhamd0) June 17, 2024

شعور الركاب بالدهشة

حالة من الدهشة سيطرت على ركاب الطائرة فور إعلان وفاة الكابتن حسن عدس بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تغيير مسار الرحلة والهبوط بشكل اضطراري في جدة، وعلى الفور تفاعل المتابعون مع فيديو إعلان وفاة الراحل، فالجميع عبر عن حالة الحزن التي سيطرت عليهم لتأتي التعليقات كالتالي: «ربنا يرحمه وفعلًا محدش عارف بأي أرض يموت»، وكذلك «ربنا يرحمه الخبر صعب جدًا أن فجأة الواحد يكون في رحلة ويموت».

وبعد إعلان خبر وفاة الكابتن حسن عدس على متن الطائرة، نعت رابطة الطيارين المصريين، ببالغ الحزن والأسى الطيار المصري حسن عدس قائد طائرات A320، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وذلك خلال طيرانه برحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار الطائف، وهبط على إثرها الطيار المساعد اضطراريًا في مطار جدة، متمنية للفقيد الرحمة ولأهله خالص العزاء، وأنّ يسكنه الله الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين والأبرار والثبات عند السؤال.