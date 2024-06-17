رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيديو يوثق لحظة إعلان وفاة طيار خلال رحلة من القاهرة للطائف.. كلمات مؤثرة

كتب:

نهى نصر
09:26 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
الطيار المصري حسن عدس

الطيار المصري حسن عدس

حالة من الحزن والأسى سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يعلن خبر وفاة الطيار المصري حسن عدس قائد طائرات A320 بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، خلال طيرانه برحلة جوية من مطار القاهرة إلى الطائف.

فيديو يوثق لحظة إعلان وفاة الطيار المصري 

«نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك لوفاة أخى وصديقي قائد الطائرة حسن».. بهذه الكلمات المؤثرة أعلن كابتن الطائرة الآخر وفاة صديقه على متن الطائرة، ثم قرأ آيات الله تعالى «وَما تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ»، وفقًا لمقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

شعور الركاب بالدهشة 

حالة من الدهشة سيطرت على ركاب الطائرة فور إعلان وفاة الكابتن حسن عدس بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تغيير مسار الرحلة والهبوط بشكل اضطراري في جدة، وعلى الفور تفاعل المتابعون مع فيديو إعلان وفاة الراحل، فالجميع عبر عن حالة الحزن التي سيطرت عليهم لتأتي التعليقات كالتالي: «ربنا يرحمه وفعلًا محدش عارف بأي أرض يموت»، وكذلك «ربنا يرحمه الخبر صعب جدًا أن فجأة الواحد يكون في رحلة ويموت».

وبعد إعلان خبر وفاة الكابتن حسن عدس على متن الطائرة، نعت رابطة الطيارين المصريين، ببالغ الحزن والأسى الطيار المصري حسن عدس قائد طائرات A320، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وذلك خلال طيرانه برحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار الطائف، وهبط على إثرها الطيار المساعد اضطراريًا في مطار جدة، متمنية للفقيد الرحمة ولأهله خالص العزاء، وأنّ يسكنه الله الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين والأبرار والثبات عند السؤال.

اقرأ المزيد:

عاجل.. أول رد من والدة الطيار المصري بعد مفاجأة «طائرة الحج»

6 معلومات عن الطيار المصري بعد مفاجأة والدته داخل طائرة الحج (فيديو)

عاجل.. تعليق الطيار المصري بعد مفاجأة والدته داخل الطائرة

وفاة طيار خلال رحلة من القاهرة لمطار الطائف.. ورابطة الطيارين المصريين تنعاه
بقلم نهى نصر