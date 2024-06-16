موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في جدة.. تعرف عليها

تفصلنا ساعات قليلة عن بدء إقامة صلاة العيد في معظم الدول العربية والإسلامية، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في جدة، حتى يمكنهم الاستعداد وفق السنة النبوي والتي تتضمن ارتداء أبهى الثياب والتعطر بما تيسر.

تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في جدة وفق المعلن من وزارة الشئون الإسلامية

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة

وتُقام لصلاة عيد الأضحى 2024 في جدة اليوم الأحد الموافق العاشر من ذي الحجة في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

وبحسب وزارة الشؤون الإسلامية فقد تم تجهيز عدد كبير من المساجد والساحات، حتى يتمكن المسلمون من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث إنها من أحب الأعمال وهي إن يصلي أكبر قدر ممكن من المسلمين العيد في الخلاء سنة عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في جدة

وبحسب وزارة الشؤون الدينية، فإن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في جدة، جاءت كالتالي:

يمكن للراغبين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد العيد بالكورنيش.

وتتيح الوزارة أيضا الصلاة داخل جامع علي ابن أبي طالب.

فضلا عن مسجد الرحمة، مسجد الصابرين، وأيضا جامع آل ياسر.

وأيضاً سيتم إتاحة مسجد الفتح لاستقبال المقبلين لصلاة العيد.

وسيكون هناك مصلى العيد داخل حي الأمير فواز الشمالى.