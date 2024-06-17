وفاة طيار خلال رحلة من القاهرة لمطار الطائف.. ورابطة الطيارين المصريين تنعاه

نعت رابطة الطيارين المصريين ببالغ الحزن والأسى، الطيار المصري حسن عدس قائد طائرات A320 عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة خلال طيرانه برحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار الطائف وقام على إثرها الطيار الثاني بالهبوط اضطراريًا في مطار جدة، دون أي مشكلات.

رابطة الطيارين المصريين تنعى الطيار

وقالت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نعت رابطة الطيارين المصريين ببالغ الحزن والأسى لأسرة الطيار المصري الشهيد بإذن الله ك طيار حسن عدس قائد طائرات A320 بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء طيرانه برحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار الطائف وقام على أثرها الطيار الثاني بالهبوط إضطراريًا في مطار جدة بسلام» .

وتمنت الرابطة خلال بيان لها، للفقيد الرحمة ولأهله خالص العزاء، وأن يسكنه الله الفردوس الاعلى مع الشهداء والصديقين والأبرار والثبات عند السؤال.