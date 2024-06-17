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مطار القاهرة الدولي يستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.. قاعات مخصصة للأسر

كتب:

أيمن حمزة
09:31 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
مبنى الركاب 1

مبنى الركاب 1

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، عن استعداداتها لاستقبال عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي الحجازية المُقدسة، عقب الانتهاء من مناسك الحج والعمرة.

تخصص صالات للرجال الجمارك

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الصالة الموسمية للحج والعمرة جاهزة لاستقبال رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إذ جرى الإعداد لاستقبال الحجاج وذويهم من المستقبلين، وتجهيز الصالة الموسمية للحج والعمرة قاعات لاستقبال أسر الحجاج مزودة بالمراوح ومبردات المياه وقاعات الصلاة، والكافتيريات وغيره من وسائل الراحه، بخلاف تنظيم عملية دخول وخروج السيارات بالجراجات التابعة للصالة، للتيسير على المواطنين.

استقبال موسم عودة الحجاج

واصلت الأجهزة المعنية بمطار القاهرة الدولي، جهودها لبدء استقبال عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي الحجازية المُقدسة، إذ جهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالات الوصول للعاملين بالجمارك للتيسير على العائدين، بخلاف تجهيز قاعات أطباء الحجر الصحي، لتوفير الخدمات الصحية للحجاج والمعتمرين القادمين من الأراضي الحجازية.

 

حملات مكبرة بمبنى الركاب رقم 1 

 

وشن الملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي حملة مكبرة داخل المبنى، والذي يضم عدة صالات للسفر والوصول للتأكد من جاهزية استقبال المسافرين والسائحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، تنفيذا لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، وتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس، رىئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.