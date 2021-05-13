«قيادات الصحة» بالدقهلية تحتفل بعيد الفطر في مستشفى الحجر الصحى

شارك الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ووكلاء المديرية للطب العلاجي والوقائي وبعض قيادات المديرية مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد، والفريق الطبي والمرضى الاحتفال بعيد الفطر المبارك لمؤازرة الفريق الطبي في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وذلك وسط فرحة غامرة.

تبادل التهاني في الحجر الصحى

وتبادل الحضور التهاني وتوزيع الكحك والبسكويت والحلوى وتقديم الهدايا في جو يملؤه الحب ابتهاجا بعيد الفطر المبارك.

وأبلغ وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الحضور تحيات الدكتورة هالة زائد، وزيرة الصحة والسكان ودعمها الكامل للجيش الأبيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمرضى والعودة لذويهم.

مكي: عيدنا الأكبر يوم زوال كورونا بلا رجعة

وتابع: «أن عيدنا الأكبر هو يوم تمام تعافيكم وزوال كورونا إلى غير رجعه في القريب العاجل بإذن الله».

ووجه مكي خالص الشكر للفريق الطبي الذي يبذل الغالي والنفيس ويواجه عدو خفي بصدر رحب فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما وجه التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية عامة ولأهالى الدقهلية خاصة بعيد الفطر المبارك.

وحمل الطاقم الطبي البالونات لإضفاء نوع من السعادة في داخل المستشفى، وتبادلوا التهنئة بعيد الفطر المبارك، وسط حالة من الاستعداد بين الطاقم الطبي للتعامل مع أي حالات.

الالاف يحتفلون بالعيد في الدقهلية

وأدي الآلاف صلاة عيد الفطر المبارك في الدقهلية في المساجد الكبرى وسط إجراءات احترازية وأمنية ومنع التجمعات في الأماكن العامة، وغلق الحدائق غلقا كليا وكذلك الشواطئ تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاحتفال بعيد الفطر.