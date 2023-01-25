الصالة الموسمية بمطار القاهرة تفتح أبوابها لاستقبال المعتمرين

انتهى مطار القاهرة الدولي، من الترتيبات الخاصة بانطلاق أولى رحلات عمرة شهر رجب، وأكدت مصادر، الانتهاء من تعليق لافتات استقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين، بالصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، التي تستقبل هذا العام معتمري شركة مصر للطيران فقط، وباقي صالات السفر تستقبل معتمري الترانزيت والشركات الأخرى.

الصالة الموسمية للحج والعمرة تفتح أبوابها لإستقبال ضيوف الرحمن

أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الصالة الموسمية بالمطار، فتحت أبوابها لاستقبال المعتمرين المسافرين عبر رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، لعمرة شهري «رجب وشعبان»، تمهيدا لسفرهم إلى بيت الله الحرام، والمسجد النبوي الشريف، تمهيدا للانتهاء من إجراءات سفرهم للأراضي الحجازية المقدسة، مع توفير كل الخدمات لضيوف الرحمن، تنفيذا لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات.

وكشفت المصادر، عن تخصيص مبنى الركاب رقم 1، بقيادة الملاح أشرف حافظ، لاستقبال معتمري باقي رحلات شركات الطيران الأخرى للتيسير على المسافرين.

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتورة أماني الإمام، بدأت بالفعل في إعداد جداول حضور الأطباء، وتنسيق الإجازات خلال موسم العمرة، وإعادة ترتيب مخزون جرعات اللقاحات المعتمدة بالمطار، تيسيرا على المسافرين، على أن يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة رواد المطار والمسافرين للحد من انتشار الفيروسات بشكل عام، وفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

مصر للطيران تعلن جداول تشغيل رحلاتها للعمرة خلال أيام

وتوقعت المصادر، أن تعلن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، مواعيد وأسعار رحلاتها المباشرة إلى جدة والمدينة المنورة، فور الإعلان رسميا عن بدء الموسم، لهذا العام، مشيرة إلى أن الشركة ستقدم هذا العام حزم متنوعة من الخدمات عبر رحلاتها، وفي مقدمتها الخدمات الإلكترونية والخدمات التي تقدمها الشركة على متن رحلاتها للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وقادرون باختلاف.

فيما أكدت مصادر موثوقة بالمطار، أن القيادات المعنية بالمطار ستعلن رفع حالة الطوارئ فور الإعلان عن بدء موسم عمرة شهر رمضان المبارك لضبط الخارجين على القانون، وتيسير الحركة المرورية أمام صالات السفر والوصول تيسيرا على المعتمرين.

حافظ: تجهيزات خاصة لاستقبال المعتمرين هذا العام

وفي سياق متصل، بدأ الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، في التجهيز لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا توفير وحدات جديدة لارتداء وخلع ملابس الإحرام، بالإضافة إلى تجهيز الحمامات بما يناسب احتياجات المعتمرين، مع التأكيد على توفير كل طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذاً لتوجيهات المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.