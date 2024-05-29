الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام

بدأت طلائع حجاج بيت الله الحرام، الوصول للصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، تمهيداً لوداع أسرهم قبل سفرهم للأراضي الحجازية المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، وذلك وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وزارة الطيران المدني تنهي استعداداتها لموسم حج

وأعلنت وزارة الطيران المدني بفيادة الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، أمس، جاهزيتها لبدء موسم الحج لهذا العام، بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارات «الداخلية، الأوقاف، السياحة، الصحة، التضامن» والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير سبل الراحة والدعم للحجاج.

شركة ميناء القاهرة الجوي، تخصص فرق عمل من العلاقات العامة داخل صالات السفر لخدمة الحجاج.

وأعلنت السلطات الأمنية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات والتسهيلات المُقدمة للحجاج خلال رحلة السفر من المطارات المصرية إلى الأراضي المُقدسة، وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، تخصيص فرق عمل من العلاقات العامة، داخل صالات السفر والوصول، لخدمة الركاب من حجاج بيت الله الحرام بمنطقة الجوازات، وتعلن توفير عدد كاف من عمال تحميل الحقائب، وموظفي خدمة الركاب وتنظيم دخول الأفواج، بما يتناسب مع توقيتات الرحلات حسب موعد رحلة السفر للحد من التكدس أمام صالات السفر بالصالة الموسمية للحج والعمرة، فضلًا عن توفير عدد كافٍ من الكراسي المتحركة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن والسيدات.

16 رحلة جوية للأراضي المقدسة

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت انطلاق أولى أفواج الحج لهذا العام، صباح اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 07:00 على رحلة رقم MS1693 لنقل حجاج وزارة التضامن بمحافظتي «الغربية والمنوفية» حيث تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم الأربعاء « أول أيام التفويج» عدد 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة، من بينهم 4 رحلات لنقل حجاج باماكو وكوناكري.