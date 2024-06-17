سبب وفاة الطيار المصري أثناء رحلة إلى السعودية.. كيف تتجنب مرضه المفاجئ؟

حزن شديد سيطر على المصريين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع إعلان وفاة الطيار المصري كابتن حسن عدس بشكل مفاجئ في أثناء قيادته للرحلة المتجهة من القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية، إذ تدهورت حالته الصحية داخل كابينة القيادة ما اضطر مساعده إلى تحويل مسار الرحلة إلى مطار جدة، في محاولة لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ما أثار التساؤل حول سبب وفاته.

سبب وفاة الطيار المصري حسن عدس

قال الدكتور جمال شعبان عميد القلب السابق، إنّ الكابتن الطيار حسن عدس مات فجأة بالسكتة القلبية، مشيرًا إلى أنّ الموت المفاجئ يعرف بأنه التوقف القلبي خلال ساعة من تعرض المريض لأعراض ذبحة صدرية، وهذه الأعراض هي نهجان أو خفقان وألم شديد في منطقة الصدر، وفي حالة عدم إسعاف المريض سريعًا يفارق الحياة مباشرة.

تعرض الطيار المصري الكابتن حسن عدس

لأزمة صحية مفاجئة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة رحمه الله خلال طيرانه برحلة جوية ← من مطار القاهرة إلى مطار الطائف بطيران نسما وقام على أثرها الطيار الثاني بالهبوط إضطراريًا في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بسلام

إنالله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/PAUigP1WnL — عبدالله بن محمد النمر( أبوعلاء) (@Abdullahmuhamd0) June 17, 2024

وبحسب «شعبان»، يسبق السكتات القلبية، بعض الإشارات والرسائل التحذيرية التي تحدث للشخص قبلها بعدة أيام وأحيانا تكون عدة أسابيع، وترجع أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية إلى التهابات في جدار الصدر.

أعراض الإصابة بالسكتة القلبية

هناك العديد من الأعرض التي تدل على الإصابة بالسكتة القلبية أو النوبة القلبية وفقًا لما نشرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ألم أو شعور بالضيق في الذراعين أو الكتف الأيسر أو المرافقين وكذلك الفك والظهر وأيضا التعرق البارد والشحوب وكذلك ألم أو شعور بالضيق في وسط الصدر، فضلًا عن صعوبة أو ضيق التنفس والإغماء.

جمال شعبان ينعى الطيار المصري

وكتب الدكتور جمال شعبان على صفحته على الفيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الكابتن طيار المصري الخلوق، المحترم الطيب، اللائق بدنيًا وصحيًا، مات فجأة بالسكتة القلبية داخل طائرته في مطار جدة بعد أنّ أجرى هبوطا اضطراريا عندما شعر بالتعب»، مؤكدا أنه كان لديه شهادة لياقة طبية بالطيران حديثة منذ 3 شهور، مضيفا: «العمر لحظة والموت المفاجئ ما زال يغتال شباب الوطن رحمة الله على الفقيد ويا رب تقبله شهيدا».