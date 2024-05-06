خطفت ثلاثة أطباء في أقل من شهر.. كيف تقي نفسك من السكتة القلبية المفاجئة؟

تتوالى الفاجعات وتتكرّر مشاهد الحزن، تاركةً وراءها فراغًا لا يُملأ وألما لا يوصف، ففي كلّ يوم، تخطف السكتات القلبية شبابًا في عمر الزهور، ليرحلوا عن الحياة دون وداع تاركين وراءهم عائلات وأصدقاء غارقين في بحر من الأسى، فكان آخر ضحايا هذا الموت المفاجئ الطبيب الشاب شريف نايل، الذي فارق الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة، ولم يمهله القدر فرصة إكمال مسيرته الطبية المشرقة، ولم يُعطِ عائلته وأصدقائه فرصة الاستمتاع بوجوده بينهم.

ولم تكن الطبيبة إسراء عطية والطبيب إسلام علي بمنأى عن هذا المصير القاسي، إذ توفى الطبيبان إثر أزمة قلبية مفاجئة، إذ رحل الأطباء الثلاثة في أقل من شهر، تاركين ورائهم رسالة إنسانية عظيمة، وذكريات جميلة ومؤثرة في قلوب كلّ من عرفهم.

كيف تقي نفسك من السكتات القلبية؟

وللوقاية من السكتات القلبية المُفاجئة، يقول الدكتور محمد زردق استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية، إنّ اتباع نظام غذائي صحي يقع في مقدمة النصائح التي يوصي بها استشاري القلب وبخاصة الشباب، إذ تعتبر عاملًا رئيسيًا في التقليل من عوامل الخطورة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومي.

وأضاف استشاري القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن» أنّ الامتناع عن التدخين والكحوليات يقيك أيضًا من الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة، خاصة مع تزايد الإقبال على التدخين من قِبل الأطفال والشباب خلال الآونة الأخيرة، مع ضرورة الحرص على الكشف الدوري للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم.

أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب

وقد تظهر بعض الأعراض على الأشخاص لتدق ناقوس الخطر بشأن وجود احتمالات بتوقف عضلة القلب وبالتالي السكتات القلبية المفاجئة التي تودي بحياة صاحبها، وتتمثل هذه الأعراض في آلام الصدر وضيق التنفس الذي يشعر به البعض في أثناء بذل أي مجهود، أو تسارع ضربات القلب وفقدان الوعي والإغماء المتكرر، أو وجود عامل وراثي، إذ تُشير هذه الأعراض إلى الإصابة بقصور في الشريان التاجي الذي بدوره يؤدي إلى توقف عضلة القلب على المدى البعيد ويمكن أن تؤدي إلى الأزمات والسكتات القلبية المفاجئة ثم الوفاة.