مع بداية موسم عيد الأضحى.. سحب 3 أفلام من دور العرض السينمائي

شهدت دور العرض السينمائي خلال الساعات الماضية سحب عدد من الأفلام بسبب ضعف الإيرادات، تزامنا مع بداية موسم عيد الأضحى السينمائي، وذلك لإفساح مجال أكبر للمنافسة بين الأفلام الجديدة التي حققت انتعاشة كبيرة في شباك التذاكر خلال الساعات الماضية.

من الأفلام التي سُحبت من شباك التذاكر فيلمي «شقو» بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، و«فاصل من اللحظات اللذيذة» بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، واللذان طُرحا في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر الماضي، وحققا إيرادات مرتفعة في ذلك الوقت، إذ حقق الأول إجمالي إيرادات بلغ 78 مليون جنيه، فيما حقق الثاني 60.8 مليون جنيه.

ولكن خلال الأيام الأخيرة، تراجعت إيراداتهما بشكل كبير، حيث حقق فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» في السينمات يوم السبت الماضي 8 آلاف جنيها فقط، أما «شقو» فحقق 7 آلاف جنيه.

السرب يحقق 42 مليون جنيه في 6 أسابيع بالسينمات

وتتسع قائمة الأفلام التي سُحبت من السينمات مع بداية موسم عيد الأضحى، لتشمل فيلم «السرب»، الذي حقق إيرادات في آخر أيامه بالسينمات بلغت 12 ألف جنيه، بينما وصل إجمالي إيراداته خلال 6 أسابيع في دور العرض السينمائي لـ 42 مليون جنيه.