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«الإسكان»: تنفيذ 1384 مشروعا بمبادرة «حياة كريمة» في 11 مركزا

كتب:

أيمن حمزة
10:04 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
مشروع إنشاء كوبري سيارات

مشروع إنشاء كوبري سيارات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروع إنشاء الوصلة بين دير السيدة العذراء بدرنكة ومحور الهضبة بأسيوط، بطول حوالى 2,5 كيلومتر، وعرض 12 مترا، لتمهيد الطريق الواصل إلى الدير للتسهيل على الزوار.

إنشاء وصلة بين دير السيدة العذراء بدرنكة

وأشار إلى أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، يتولى تنفيذ حزمة من المشروعات الهامة بمحافظات صعيد مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، بإجمالي 1384 مشروعا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 26 مليار جنيه في 11 مركزا بمحافظات (المنيا - وبني سويف - وأسيوط).

 

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 807 مشروعات حياة كريمة بالمحافظات الـ3، وجار تنفيذ باقي المشروعات، إضافة إلى إنشاء مستشفيين مركزيين بمحافظة المنيا.

وأشار إلى أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد نفذ مجمع النيابات الإدارية بمحافظة بني سويف، بتمويل من هيئة النيابة الإدارية، والذي جرى افتتاحه مؤخرا، والانتهاء من تنفيذ المجمع الصناعي بقرية القايات بمركز العدوة، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد، وإنشاء وتطوير عدد من الحضانات ومنشآت خدمية، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وأوضح أنه جرى مؤخرا إنهاء عدد من المشروعات المهمة، وعلى رأسها كوبرى ملوي الجديد، بتكلفة 338 مليون جنيه، والذي افتتح في شهر مارس الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة المنيا.

 

 

تنفيذ 1384 مشروعا بمبادرة حياة كريمة في 11 مركزا

 

وذكر اللواء عمرو رشدي، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، أن الجهاز سبق أن أعاد إنشاء معرض شباب مصر، وأهَّلَ المول التجارى ببنى سويف، وذلك بعد تعرضه لحريق كبير التهم محتويات المبنى.

 

وأضاف أن الجهاز انتهى من تنفيذ وتسليم 4 مجازر بمراكز (ديروط – ومنفلوط – والغنايم – ومنقباد) بمحافظة أسيوط، كما يجرى الإنتهاء من مجزر بني أحمد بمحافظة المنيا، ومجزر سمسطا بمحافظة بني سويف، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر، بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.