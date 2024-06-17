كواليس نجاح مسرحية النقطة العميا.. 100 ليلة عرض في أقل من 6 أشهر

احتفلت مسرحية النقطة العميا بتحقيق إنجاز جديد بعرضها لأكثر من 100 ليلة على خشبة مسرح الغد، وذلك تزامنًا مع عرضها في عيد الأضحى، وتحدث أبطال وصناع العمل عن كواليس هذا النجاح، كاشفين عن العوامل التي ساهمت في استقطاب الجمهور.

قال المخرج أحمد فؤاد مخرج مسرحية النقطة العميا، في لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد «تجربة بالنسبة لي مهمة جدًا واستمرارنا لأكثر من 100 ليلة عرض مش بيتكرر في المسرح غير قليل أوي في فترة تقل عن ستة أشهر منذ انطلاق العمل».

وتابع «لذلك هذه التجربة حققت نجاحا كبيرا، ما يضع بداخلنا حماس لنصل لأكثر من 200 ليلة عرض».

تجهيزات 4 أشهر عمل متواصل

وفيما يخص تحضيرات مسرحية النقطة العميا، قال إن «العرض كان مرهق جدًا في تجهيزاته لمدة 4 أشهر عمل متواصل، والمسرح أحلى تفصيلة به كواليسه وتعاون أبطال العمل وصناعه وحبهم لبعض يظهر مباشرةً في روح العمل».

فيما تحدث الفنان نور محمود بطل مسرحية النقطة العميا عن كواليس العمل، وتفاصيل عرضه لأكثر من 100 مرة في حوالي 6 أشهر، موضحا «ممثل المسرح لديه ميزة زيادة لذلك طول الوقت لدي حافز ورغبة أشتغل على نفسي أكثر وطول الوقت كنت عايز أشتغل مسرح».

وفيما يخص كواليس تجربته الأولى على خشبة المسرح، علق قائلًا: «الفكرة كانت بداخلي منذ فترة كنت أنتظر أعمل رصيد عند الناس عن طريق الدراما وأجد نص مختلف وحلو أقدم به عرض مسرحي».

وقال «تجربة عظيمة مستمتع بها لأقصى درحة ومع عرض الليلة الـ 100 مازلت أطلع على خشبة المسرح مرعوب وخايف لأننا بنشتغل في حضن الناس، ونقدم العمل على مسرح له طبيعة خاصة عن المسرح التقليدي ورد الفعل قريب جدًا».

وأوضح نور محمود أن بروفات مسرحية النقطة العميا بدأت في شهر يوليو 2023، أما العرض الأول فكان في شهر ديسمبر 2023، مختتمًا «إذا كنا بنركز في الدراما 100% ففي المسرح بنركز 500% لأن مفيش مجال للإعادة».