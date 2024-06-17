البشرية على حافة الهاوية النووية.. 9 دول تطور أسلحتها مع تصاعد التوترات العالمية

اتفاق أمني بين أوكرانيا وأمريكا وإخفاق في حرب إسرائيل على غزة وتزايد تخصيب إيران لبرنامجها النووي.. كلها مقدمات تكشف عن تزايد التسليح حول العالم خاصة النووي منه، وهو ما أكده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» في كتابه السنوي.

تسلح نووي هو الأقوى منذ الحرب الباردة

وقال مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ويلفريد وان، في بيان له: «لم نر الأسلحة النووية تلعب مثل هذا الدور البارز في العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة»، لافتا إلى أن الوقت الحالي يعد أحد «أخطر الفترات في تاريخ البشرية وهذا يعد أمر مقلق جدا».

دول غربية وشرق أوسطية تطور أسلحتها

وأكد التقرير أن 9 دول حدثت أسلحتها النووية، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة (بريطانيا) وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، مبينا أن روسيا أجرت تدريبات على أسلحة نووية تكتيكية مايو الماضي في تطور خطير للحرب الروسية الأوكرانية وبعد تعليق روسيا في فبراير 2023 المشاركة في معاهدة ستارت الجديدة لعام 2010 الموقعة بين واشنطن وموسكو.

إيران تزيد تخصيب اليوارنيوم لديها

وقبل 5 أيام فقط من صدور التقرير، زادت إيران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض في فردو ونطنز، وأخذت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60%، وهو ليس ببعيد عن اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة العسكرية في تطور لافت يحدث وسط رفض إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة أماكن تخصيب اليورانيوم

نحو 12121 رأساً حربياً نووياً

وبين تقرير ستوكهولم، الذي صدر أمس، أنه أجرى مسحًا شاملًا في يناير ماضي، وكشف أنه من بين نحو 12121 رأسا حربي نووي موجود في العالم هناك 9585 متاحاً للاستخدام المحتمل، ونحو 2100 منها في «حالة تأهب تشغيلي قصوى» لتحميلها على صواريخ باليستية.