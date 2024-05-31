مفاجأة بشأن حارس الرئيس الإيراني.. أعلنت طهران مقتله وظهر في الجنازة

بعد أيام من تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومٌرافقيه، التي أثارت جدلًا واسعًا بعد اختفائها عدة ساعات، يتواصل الغموض حول بعض التفاصيل عن الرحلة المٌثيرة إلى محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة على الحدود مع طهران، كشفت مجلة «تايم» الأمريكية، عن الجدل المثار حول الحارس الشخصي لـ«رئيسي».

وبعد تحطم مروحية إبراهيم رئيسي، كشفت إيران أن 9 ركاب كانوا على متنها، بينهم 2 من الحراس الشخصيين، أي أنهم توفوا في الحادث، لكن، بعد العثور على حطام الطائرة، كشفت طهران أن عدد الجثث 8، ثم غيرت الرواية، وقالت إنهم 4 فقط.

ظهور الحارس الشخصي لإبراهيم رئيسي

المفاجأة، كانت في ظهور الحارس الشخصي لـ«رئيسي»، واسمه جواد مهربل، أثناء جنازة الرئيس الإيراني، وانتشرت صورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت «تايم»، عن سر الحارس الشخصي، فلم يكون موجودًا من الأساس على متن المروحية، إذ طلب منه رئيسه مهدي موسوي، عدم الصعود على متن المروحية، وطلب منه التوجه على متن مروحية أخرى كانت مرافقة للرئيس الإيراني.

مفارقة في حادث وفاة رئيس إيران

وصعد «موسوي» على متن الطائرة مع الرئيس الإيراني، بينما الحارس الشخصي، صعد على متن طائرة أخرى، وكشف التلفزيون الإيراني الرسمي، إن والد «موسوي» كان يعلم أن ابنه لن يعود من الرحلة، إذ ودعه قبل رحيله.

وقال والده: «قال لنا وداعًا، ثم رحل وعاد مرة أخرى، وقضى دقائق معنا، ثم قبلني وقبل قدم والدته وقدمي ورحل».