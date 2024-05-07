مناورات للجيش الروسي على القنابل التكتيكية.. هل تختلف عن الأسلحة النووية؟

قبل يوم واحد من تنصيب رئيس لروسيا الاتحادية رسميًا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين توجيه وزارة الدفاع في بلاده للتدريب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022.

قدرة الأسلحة النووية التكتيكية

وبحسب موقع «يورو نيوز»، فإنّ الأسلحة النووية التكتيكية لديها قوة أقل من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي لها برؤوس نووية التي تتميز بقدرتها على تدمير مدن بأكملها في وقت قصير.

وزن بعض الأسلحة النووية التكتيكية

وتُستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في ساحات المعارك بسبب قوتها الكبيرة إذ تصل إلى 1000 كيلو، مقارنة بالقنبلة النووية التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية وصلت إلى 15 طنا ونزلت على مدينتي هيروشيما ونجازاكي.

وتتخذ الأسلحة النووية التكتيكية عدة أشكالها منها القنابل الجوية أو الرؤوس الحربية التي تستخدم في الصواريخ قصيرة المدى والذخائر المدفعية ويتم حملها بسهولة على شاحنة أو طائرة لإيصال ميدان المعركة.

سبب إعلان روسيا التدريب على الأسلحة النووية التكتيكية

وجاء إعلان روسيا للتدريب على الأسلحة النووية التكتيكية لأنّها أيضا لا تخضع لاتفاقيات الحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، في الوقت الذي تخضع الأسلحة الاستراتيجية للاتفاقية، وتتحفظ روسيا على أرقام وتفاصيل الأسلحة النووية التكتيكية.

تفاصيل عن الأسلحة النووية التكتيكية

ولا تسبب الأسلحة النووية التكتيكية خسائر كبيرة مثل الأخرى، كما أنها تحقق نتائج في محيط الهدف ولا تترك آثار إشعاعية واسعة النطاق، أما عن قوتها التفجيرية فتعادل ألف طن من مادة «T.N.T» شديدة الانفجار، ويمكن تحميلها على عدة أنواع من صواريخ أرض – أرض بمدى 500 كيلومتر، بجانب أنه يمكن إطلاقها من الطائرات والسفن على صواريخ مجنحة أو طوربيدات بمدى يزيد على 600 كيلومتر.