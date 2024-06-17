بعد الانخفاض الطفيف خلال عيد الأضحى.. هل تعود الحرارة إلى الارتفاع؟

انخفاض طفيف في درجات الحرارة شهدته الأنحاء كافة، بدءًا من أمس الأحد الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، ما جعل الكثير من المواطنين يتخوفون من عودة الموجة الحارة مرة أخرى خلال إجازة العيد.

هل تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة إلى 40؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية إجازة عيد الأضحى، ليكون الطقس السائد نهارًا شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، ويكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون حارًا ليلًا على الأنحاء ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة على القاهرة حتى نهاية إجازة عيد الأضحى، فتسجل العظمى في القاهرة اليوم الاثنين، 37 والصغرى 24، بينما تسجل العظمى غدًا الثلاثاء ثالث أيام العيد، 37 والصغرى 25 درجة مئوية، فيما تسجل العظمى رابع أيام العيد، 38 والصغرى 25 درجة، كما تسجل العظمى يوم الخميس، 38 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة على القاهرة

وعن درجات الحرارة العظمى في القاهرة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو، فتسجل العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية، فيما تسجل العظمى في القاهرة في آخر أيام إجازة عيد الأضحى، 38 والصغرى 25 درجة مئوية، ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أنّ يكون هناك نشاطًا للرياح على الأنحاء كافة.