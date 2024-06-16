ظاهرة جوية تقلب موازين الطقس.. الموجة الحارة تتحول إلى أمطار رعدية

تعرضت البلاد خلال الأيام الماضية لموجة حر شديدة، مما جعل ملايين المصريين يعانون من الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، متسائلين عن موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة، التي ما زالت تؤثر على الأجواء حتى الآن.

ظاهرة تتسبب في انخفاض درجات الحرارة لمدة 6 أيام

ورغم استمرار تأثير الموجة الحارة، فإن المواطنين على موعد مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بسبب تأثر البلاد بظاهرة جوية تستمر لمدة 6 أيام متواصلة، اعتبارًا من الاثنين 17 يونيو، حتى السبت 22 يونيو.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أوضحت لـ«الوطن» أنّ سبب انخفاض الحرارة يرجع إلى نشاط الرياح التي تعمل على تلطيف الأجواء، والحد من أشعة الشمس.

ماذا يحدث في طقس الغد؟

وتوقعت «غانم» أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.