حالة الطقس الآن.. توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الآن، إذ من المتوقع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، وفقًا لما كشفته آخر صور للأقمار الصناعية.

تغيرات مفاجئة في حالة الطقس وتكون السحب

وتوقعت الأرصاد انكسار الموجة الحارة في أول أيام عيد الأضحى، وانخفاضها بمعدل من 3 إلى 4 درجات مؤية.

وشهدت البلاد منذ أيام موجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الحارة، واقتربت درجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات من 50 درجة مئوية، وخاصة جنوب الصعيد.