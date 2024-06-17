حكم صيام أيام التشريق للمتمتع.. هل يلزم الإعادة بعد الحج؟

حكم صيام أيام التشريق للمتمتع من الأمور التي تهم كثير من الناس، مع بدء أيام التشريق الثلاث، حيث يستكمل الحجاج في هذه الأيام مناسك الحج برمي الجمرات، مع التكبير في كل مرة، إذ يصوم بعض الحجاج هذه الأيام، عوضا عن الأيام الثلاثة التي وجبت عليهم عن هدي التمتع، ويرصد «الوطن» في السطور التالية ما حكم ذلك.

حكم صيام أيام التشريق للمتمتع

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع قائلة: إن ما صيام بعص الحجاج لأيام التشريق - الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة - عن الأيام الثلاثة التي وجبت عليهم في الحج عِوَضًا عن هدي التمتع بسبب عدم القدرة على القيام به؛ «صحيح وجائز شرعًا، ولا حرج عليهم في ذلك، ولا يلزمهم إعادة الصوم».

وأوضحت الإفتاء خلال حديثها عن ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع، أن نسك التمتع هو أنْ يُحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو من غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج، وإنما سمي بالتمتع؛ لتمتع صاحبه بإحلال محظورات الإحرام له في فترةِ ما بين تَحَلُّلِهِ من العمرة وإحرامه بالحج.

صيام أيام التشريق

وحول حكم صيام أيام التشريق للمتمتع، أكدت الإفتاء أن صيام هذه الأيام الثلاث «صحيح وجائز شرعا، ولا حرج على الحجاج في ذلك، ولا يلزمهم إعادة الصوم بعد انتهاء المناسك».