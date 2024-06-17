أفضل ما يقال عند رمي الجمرات في أيام التشريق.. الإفتاء توضح

أفضل ما يقال عند رمي الجمرات في أيام التشريق يهم كثير من الناس، مع بدء هذه الأيام المباركة، إذ يعتبر ثاني أيام عيد الأضحى هو بداية أيام التشريق الثلاث، إذ يستكمل الحجاج مناسك الحج، وهي رمي الجمرات خلال هذه الأيام، مع التكبير في كل مرة، لذلك أفضل ما يقال عند رمي الجمرات هو الدعاء والتكبير.

أفضل ما يقال عند رمي الجمرات في أيام التشريق

وأوضحت دار الإفتاء المصرية خلال إجابتها عن سؤال أفضل ما يقال عند رمي الجمرات في أيام التشريق، أن أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ وتبدأ أعمال أيام التشريق بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر، والمطلوب فعله من الحاج أيام منى هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكَبِّر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.

وتابعت الإفتاء خلال حديثها عن أفضل ما يقال عند رمي الجمرات في أيام التشريق، أنه يستحب للمسلم في هذه اللحظات الروحانية التكبير والدعاء والابتهال، إذ أنه يُستحبّ للمسلم الإِكثار من الأذكار، وأفضلُها قراءة القرآن، ومن السنّة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولىٰ إذا رماها، ويستقبل الكعبة، ويحمَد اللّه تعالىٰ، ويُكبِّر، ويُهلِّلُ، ويُسبِّح، ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح، ويَمكثُ كذلك قدرَ قراءة سورة البقرة، ويفعلُ في الجمرة الثانية وهي الوسطىٰ كذلك، ولا يقفُ عند الثالثة، وهي جمرة العقبة.

رمي الجمرات في أيام التشريق

وحول أفضل ما يقال عند رمي الجمرات في أيام التشريق، أضافت الإفتاء أن يمكن للحاج أن يكرر ما يلي:

اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله والله أكبر رجمًا للشيطان ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر وإن قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا.