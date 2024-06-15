حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج.. «الإفتاء» تحسم الجدل

حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، من الأمور التي حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حولها، موضحة أن أيام التشريق الثلاث هي ثاني وثالث ورابع أيام العيد الأضحى المبارك، أي أنها توافق الأيام «البيض» من الشهر العربي، التي يحرض قطاع كبير من المسلمين على صيامها، إحياء لسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج

عن حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، قالت «الإفتاء»: إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حرم على المسلمين صيام 5 أيام هي: عيد الفطر، عيد الأضحى، بالإضافة إلى أيام التشريق الثلاثة، لافتا إلى أن أيام التشريق الثلاثة أيام طعامٍ وشرابٍ.

حكم صيام أيام التشريق

وتابعت «الإفتاء» في حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، أن يوم الثالث عشر من ذي الحجة، يتزامن مع صيام الأيام البيض التي يحرص بعض المسلمين على صيامها كل شهر عربي، مؤكدة أنه يحرم صيامه كونه ضمن أيام التشريق.

أيام التشريق

في إطار الحديث عن حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، لفتت دار الإفاء إلى أعمال أيام التشريق للحاج، موضحة أنها تتضمن رمي الجمرات، وأمّا بالنسبة لغير الحاج، فيستمر في ذبح الأضحية لمَن لم يذبح في يوم النحر، مشيرة إلى أن وقت الذبح فيها ينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.