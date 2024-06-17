حدث ليلا: نتنياهو يعيش في رعب.. وارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال إلى 662

شهدت الساعات الماضية عدة أحداث كان أبرزها ارتفاع وتيرة التصعيد بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بات مرعوبا من صدور مذكرة اعتقال بحقه، وتستعد 9 دول عربية وإسلامية بأول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الاثنين.

دول تحتفل بعيد الأضحى اليوم

وبحسب المعلن من الجهات الرسمية، ومعهد الفلك الدولي، إن 9 دول إسلامية وعربية من بينها عمان والمغرب يستعدون للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيها تلك الدول على الاحتفال بعيد الأضحى في مواقف مخالف لغالبية الدول العربية والإسلامية.

نتنياهو يعيش في رعب

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعيش حالة من الترقب والقلق لا سيما بعد أ ن تداول أخبار أن محكمة الجنائية الدولة ستحسم قرار اعتبار نتنياهو ووزير الدفاع والمتحدث باسم جيش الاحتلال باعتبارهم مجرمين حرب خلال 24 ساعة.

ارتفاع أعداد قتلى الاحتلال

وأقر جيش الاحتلال على لسان المتحدث باسمه عن ارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال إلى 662 منهم 312 في غزة فقط، فيما طالب أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي للحصول على خدمات الصحة العقلي، بسبب الحالة النفسية السيئة التي يمرون بها.

تشييع جنازة 12 جنديا في يومين

وكشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فقد تم تشييع جنازة عسكرية لنحو 12 جنديا قتلوا خلال اشتباكات ضارية مع الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن 8 منهم قتلوا في عملية عسكرية قامت بها الفصائل إذ فجرت ناقلة جند باستخدام أسلحة بدائية.

وأضافت أن من حنود الاحتلال فقدوا حياتهم في قطاع غزة خلال الاشتباكات الضرية هناك، فشلا عن وفاة ضابط آخر متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال الأيام الماضية.

تل أبيب تشتعل

وتجددت المظاهرات في شوارع تل أبيب خاصة وأن الغموض يحيط بموقف الصفقة سواء القبول أو الرفض حتى الآن.

وهناك نحو 93 دولة منها المملكة المتحدة وكندة وألمانيا بدعم المحكمة الجنائية إصدار التقرير، إذ طلبت فيها الموظفين العاملين بضرورة الاحتكام إلى المهنية والمبادئ الإنسانية لتجريم المخطئ آيا كان.