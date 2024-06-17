«نتنياهو مرعوب».. موعد إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش في حالة ترقب وقلق، خاصة بعد انتشار أخبار حول موعد صدور قرار بحق اعتقاله بالإضافة إلى وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

موعد صدور قرار اعتقال نتنياهو

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه يتوقع أن تحسم المحكمة الجنائية الدولية قرارها بخوص أوامر اعتقال سياسيين وعسكريين إسرائيليين وهما بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الأركان هارتسي هاليفي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وذلك خلال 10 أيام على الأكثر.

ورغم أنه لا يُعرف على وجه التحديد قرار المحكمة الجنائية، إلا أن هناك مخاوف حقيقة بين السياسيين ونتنياهو على وجه الخصوص من أن المحاولات الدبلوماسية التي بذلتها إسرائيل من خلال دفع الولايات المتحدة للضغط على الجنائية الدولية، وحملات التهديد التي تمت خلال الشهر الماضي، قد لا تؤتي بثمارها لا سيما وسط الغضب العالمي مما تمارسه دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، إن هناك قلق متزايد بين السياسيين الإسرائيليين، وذلك بعد أن أصدرت 93 دولة من بينها كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واستراليا بيانًا، تدعم فيه المحكمة الجنائية الدولية ضد الانتقادات الحادة التي توجهها الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تحقيقاتها في اتهامات جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقالت الدول التي وقعت على البيان أنهم بصفتهم أطراف في نظام روما الأساسي، فأنهم يؤيدون عمل المحكمة وموظفيها بشكل مهني كموظفين مدنيين دوليين دون تخويف.

وأكدت هذه الدول على دعمها المطلق لمبادئ الجنائية الدولية والقيم التي ينص عليها نظام روما والدفاع عنها، والحفاظ على سلامتها من أي تداخلات أو ضغوط سياسية ضد المحكمة، مؤكدين أنهم سيكونوا متحدين ضد الإفلات من العقاب.