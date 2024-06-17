أدعية أيام التشريق.. «الإفتاء» تحدد عددا من الصيغ المستحبة

مع حلول ثاني أيام عيد الأضحى، تبدأ أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام يستكمل فيها الحجاج المناسك، ويستحب فيها الإكثار من الدعاء والذكر والابتهال، إذ أشارت دار الإفتاء إلى أنها أيام تدخل الفرح والسرور على المسلمين، ولها فضل كبير.

أدعية أيام التشريق

وحددت الإفتاء عددا من الأدعية التي يستحب ترديدها خلال أيام التشريق، منها:

- اللهم يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أن تحفظ لي أبنائي، وترزقهم من حيث يعلمون، ومن حيث لا يعلمون، ووفقهم إلى ما تحب وترضاه يارب العالمين.

- اللهم ارفع ذكر أبنائي، وضع أوزارهم، وأصلح أمورهم، واغفر ذنوبهم، وارزقني برهم.

- اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين.

- اللهم اجعل أبنائي من الصالحين في الدارين، ولا تصعب عليهم أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة.

- اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه.

- الحمد لله رب العالمين.. العزيز الغفار.. الواحد القهار.. لا يجرى عليه ليلُ ولا نهار.. العالم بلا إخبار.. المعبود بالقرآن والأذكار.

- الحمد لله رب العالمين.. خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته.. وسواه وهداهُ إلى فطرته.. وعلمهُ البيان برحمته.. ووهب له منه الذرية بقدرته.

- الحمد لله رب العالمين.. أنزل من السماء رزقا وفيرا.. وجعل في الأرض بركاتٍ وخيرًا وفيرا.. وسعت خزائنهُ كل شيء وما قدرهُ تقديرا.

صيغ مختلفة في أدعية أيام التشريق

ومن الصيغ المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في أدعية أيام التشريق:

- اللهم اغفر لنا في يومنا هذا أجمعين، اللهم لا تُفرّق جمعنا إلا وحَجَّنا مبرورٌ، وذنبنا مغفور، وسعينا مشكور وعملنا صالح مقبول.

- اللهم اجعل اجتماعنا مرحومًا وتفرقنا بعدَهُ معصومًا، ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيًّا ولا محرومًا

- ربنا آتنا في الدُّنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار، وأدخلنا الجنَّةَ مع الأبرار

- ربنا ظلمنا أنفُسَنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربَّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قُلُوبنا غِلًا لِلَّذين آمنوا، إنك أنت الرؤوف الرحيم

- اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عُقُوبَتِك.

- اللهم فارج الهم وكاشف الغم، يا مُجيب دعوة المُضطرين، يا رحمن الدُّنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم مغفرةً ورحمةً تُغنينا عن رحمة من سواك.

- اللهم إنا نعوذ بك أن نُشرك بك شيئًا ونحن نعلم، ونستغفرك فيما لا نعلم، اللهم وفقنا لما تُحِبُّه وترضاه.