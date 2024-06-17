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«أمن القاهرة» تنجح فى إنقاذ طفل احتجز بمصعد عقار

كتب:

محمد بركات
12:50 م | الإثنين 17 يونيو 2024
أمن القاهرة- أرشيفية

أمن القاهرة- أرشيفية

استقبلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات باحتجاز الكاحل الأيمن لنجلها 9 سنوات بين أرضية المصعد والحائط بعقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، والتمست المساعدة لاستخراج نجلها.

على الفور، جرى الدفع بوحدات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، ونجحت القوات فى إخراجه بحالة صحية جيدة.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين، وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية، نظرا لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.

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