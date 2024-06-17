أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات اليوم.. كم تسجل الأوقية؟

حققت أسعار الذهب عالميا انخفاضا ملحوظا خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل 2320 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه بأكثر من 1إ الأسبوع الماضي، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لتقرير مزود البيانات الاقتصادية العالمي «ترادينج إكونوميكس».

ترقب لتصريحات الفيدرالي الأمريكي

ويراقب المتداولون عن كثب تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الإصدارات الاقتصادية الرئيسية مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومؤشرات مديري المشتريات السريعة من S&P Global المقرر صدورها هذا الأسبوع، لتقييم تأثيرها على توقيت بنك الاحتياطي الفيدرالي واحتمال إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة هذا العام.

سبب تراجع الذهب

وجاء تراجع سعر الذهب في ضوء بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة الباردة، على الرغم من إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض واحد فقط في توقعاته الاقتصادية المحدثة.

وفي الهند كان الطلب على الذهب فاترًا الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الطلبات في الصين، أكبر مستهلك، بسبب ضعف المعنويات وارتفاع الأسعار الفورية.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 257.89 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بنسبة 12.50% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

وتاريخيًا، وصل الذهب عالميا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 في مايو 2024.