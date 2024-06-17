«الإفتاء» توضح وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق.. هل يوجد اختلاف؟

رمى الجمرات من مناسك الحج التي يحرص حجاج بيت الله الحرام على القيام بها أثناء أداء فريضة الحج، ولكن ما وقت رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق، وهل هناك اختلاف بين الفقهاء في الوقت، وما حكم الرمى بعد نصف ليلة النحر؟.

وقت رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق

قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا في بداية وقت رمى الجمرات أيام التشريق، إلى ثلاثة أقوال، وذهب جمهور العلماء وهم أصحاب القول الأول إلى أن رمي كل يومٍ مِن أيام التشريق لا يجوز إلَّا بعد الزوال؛ مستدلين بما ورد عن الرسول كما في حديث جابر بن عبد الله أن النبي رمى الجمرة يوم النحر ضحًى، وأمَّا بعد فإذا زالت الشمس.

اختلاف الفقهاء في وقت رمى الجمرات

وأضافت الدار أن أصحاب القول الثاني في مسألة وقت رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق، يرون أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر؛ ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والمشهورعن أبي حنيفة، وفي روايةٍ عنه رحمه الله تعالى أنه يجوز الرمي قبل الزوال في النفر الأول إن كان الحاج يقصد التعجل، وأما أصحاب القول الثالث قالوا إنه يجوز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق، وهو مذهب جماعاتٍ مِن العلماء سلفًا وخلفًا، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، والراجح مِن مذهب الشافعي.

حكم رمي الجمرات بعد منتصف ليلة النحر

أوضحت دار الإفتاء، في إطار حديثها عن وقت رمي الجمرات أيام التشريق، أن رمي الجمرات مِن الواجبات في الحج، وكثير مِن العلماء مثل الشافعية والحنابلة، وغيرهم أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء.

طريقة احتساب نصف ليلة النحر

وأشارت الدار إلى أنه يجوز شرعًا للحاج أن يرمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بداية من منتصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية منها، وأنه لما كان وقت الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فإن طريقة احتساب هذه الفترة تكون بقسمة الوقت على اثنين، وإضافة ناتج القسمة لبداية وقت المغرب، وليس لوقت العشاء كما قد يتوهم البعض.