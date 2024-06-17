ما هو يوم النفر الثاني؟.. دار الإفتاء تجيب

«ما هو يوم النفر الثاني»، سؤال يتردد كثيرا بين المواطنين حاليًا، مع قرب انتهاء موسك الحج لعام 1445 هـ، وقد نشرت دار الإفتاء المصرية، إجابة وافية على هذا السؤال، وذلك عبر موقعها الرسمي على الانترنت، توضح فيها تفاصيل هذا اليوم، وهو ما تتناوله «الوطن» في السطور التالية.

ما هو يوم النفر الثاني

وعن سؤال ما هو يوم النفر الثاني، فهو يوافق الثالث عشر من شهر ذي الحجة الكريم «رابع أيام عيد الأضحى»، وتقول الإفتاء في فتواها التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الانترنت: «في هذا اليوم يرمي الحاج غير المتعجل، الجمرات الثلاث، وهم جمرة العقبة، والجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى».

وأوضحت الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال ما هو يوم النفر الثاني، أنه في هذا اليوم يجب رمي الثلاث مراحل بسبع جمرات في كل مرة، مشددة على أنه يوم مهم في مناسك الحج.

يوم النفر الثاني

وبعيدا عن ما هو يوم النفر الثاني، أوضحت الإفتاء المصرية أن الحج واحدا من العبادات التي يهتم بها الكثير من المسلمين، لما له من فضل كبير، والكثير منهم يسعى إلى اغتنام هذا الثواب.