انخفاض أسعار الذهب اليوم بنهاية التعاملات الصباحية.. «عيار 21 بكام»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين خلال منتصف التعاملات اليومية، انخفاضا بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهو النوع الأكثر انتشارا وشيوعا في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

توضح «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير المُعلن من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3577 جنيها للشراء، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 3589 جنيها للشراء، «دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، 3130 جنيها للشراء، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 3140 جنيها، «دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فسجل الآن 2683 جنيها، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 2691 جنيها، «دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب الآن مع نهاية التعاملات الصباحية، 25040 جنيها للشراء، بعدما كان سعره خلال بداية اليوم 25120 جنيها للشراء، «دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية».